弘业期货：沪铜四季度振荡寻底可能性较大，中国因素仍占主导

美联储9月会议纪要偏鸽派表述影响，金属铜探底反弹。从走势上看，铜价仍然处于区间振荡，但从中期走势来看，重心有呈逐渐下移的趋势。受季节性淡季、中国经济增速放缓、铜精矿供应充足等因素影响，沪铜四季度振荡寻底的可能性较大。

沪铜主动性增强，中国因素仍将占主导。近年来，中国铜消费量已经达到全球的40%以上。作为最大的金属铜消费国，中国因素对铜价的影响一直是至关重要的。自上海期货交易所金属铜开始夜盘交易以来，沪铜的主动性进一步增强，定价权的争夺也越来越激烈。从沪铜三季度的持仓量来看，一直处于低位振荡，整体变化较小，表明市场并没有坚定的多头或空头发动行情，这也是铜价区间振荡的因素之一。从周四持仓量来看，近4万手的增仓已经很久没有出现过，短期能否突破振荡区间值得关注。(完)