《路透晚报》--10月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：7.5%“底线”是误解，政策工具箱储备还很充足--总理

中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。

--中国经济：去年全国社保基金总收入增长15%，支出增幅达20%--财政部

中国财政部周五公布数据显示，2013年全国社会保险基金总收入同比增长15%，总支出同比增长20%。前者较后者高出5个百分点。

--《中国数据观测》三季度GDP成长率料放缓至7.3%，政策面存持续宽松要求

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速 放慢至7.3%。具体9月来看，通胀继续保持温和，CPI同比涨幅降至1.7%左右；得益于出口回升和基数效应减弱，工业增加值同比增速预计反弹至7.5%；但房地产市场弱势调整继续拖累整体投资增速，1-9月固定资产投资同比增长预计为16.2%。

--《中国数据观测》9月出口料重现双位数增长，贸易顺差维持高位

最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢 复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附 近。调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%， 当月贸易顺差料达410亿美元。

--《中国数据观测》9月新增人民币贷款料低位反弹，M2同比增速基本稳定

路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元人民币，9月末M2同比增速基本稳定，料略升至12.9%。需求和供给共同制约信贷增长，但季末银行一般会加大贷款投放，对当月信贷增长有一定正面效应。

--中欧关系：李克强访德，或促成德交所与上交所合作及空客协议--消息

三位熟悉计划的知情人士周四称，德国交易所运营商--德意志交易所将与上海证券交易所开展大范围合作。

--中国房地产：9月十大城市房价七个环比下跌，杭州跌幅最大--中指院

中国指数研究院发布的2014年9月十大城市房地产价格指数，十大城市中，七个城市的综合指数（新房）环比下跌，其中杭州下跌2.16%，跌幅最大。

--中国就业：三季度IT互联网业招聘需求大升，金融和地产业下降--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布三季度就业分析报告称，随着阿里巴巴成功上市，众多IT和互联网企业开启新一轮招兵买马，三季度该行业招聘需求明显上升，增幅列各行业之首，而原本增幅居前的金融和房地产业则大幅放缓招聘需求。

【金融】

--《财经洞察》“存款偏离度”考核见效，9月中国M2增速如何计算存悬念

中国银行业拉存款的时点大战，在监管层“存款偏离度”考核新规约束下已明显收敛，这也意味着中国金融数据逢季末便“上窜下跳”的顽疴得到缓解。但随之而来的一个问题是：9月末的广义货币供应量(M2)同比增速该如何计算？

--中国央行：正研究RQDII制度，允许机构以人民币投资海外市场--官员

中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示，央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者(RQDII)制度，这项机制将允许机构投资者以人民币直接投资海外市场；并将推动建立合格境内个人投资者(QDII2)机制，允许个人投资境外市场。

--中港个股：建行出台房贷新政执行细则，明确首套房利率可打七折

在中国央行发布“认贷不认房”新政后，国内第二大银行--建设银行周四出台执行细则明确，对于贷款购买首套自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。

--中国金融：农行联手伦敦证交所，拟推首款人民币GDR--报载

第一财经日报周五报导称，中国农业银行正与伦敦证券交易所集团合作推出人民币GDR产品，以在跨境人民币产品方面寻求突破。农行并已联合部分券商成立专门的工作组，对该项业务进行推动。

【固定收益】

--中国债市：9月托管量增2,681亿元，基金取代银行单月增量居首--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月末债券托管余额28.27万亿元人民币，当月增加2,680.52亿元，结束此前连续三月逾3,000亿元的高增长势头。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权收益率3.7014%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.7014%。业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.7331%，投标倍数为2.42倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.453%，七年4.7191%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息增发债(剩余期限约两年)中标收益率为4.4530%，同时发行的七年期固息增发债中标收益率4.7191%。两期债投标倍数分别为2.10倍和1.96倍。

--中国债市动态：现券整体趋稳仅长期国债稍弱，待下周经济数据陆续亮相

中国银行间债市周五早盘现券走势整体趋稳，只有10年国债表现稍弱，收益率也仅有1-2个基点(bp)小涨，IRS变动也相对有限；经历前两日弱势，现券短期技术性调整暂告段落，而下周起9月及三季度数据就将陆续亮相，将为市场提供进一步指引。

--中国货币市场：七天回购利率小涨，心态稳定但需关注未来缴税影响

中国银行间资金市场周五早盘七天期回购利率小涨，而隔夜持稳。明日券商等机构正常休息，令部分隔夜需求被拉长到七天。总的来看，市场流动性依旧较为宽松，即使是抵押信用债，借入资金难度亦不大。

--中国票据市场：长假后转贴利率下行，资金预期稳定下周有望继续缓跌

十一长假后转入月初，中国票据市场本周转贴利率如期下行，市场交投也渐恢复正常。交易员称，若资金面不发生大的变化，下周票据价格仍有续跌可能，惟受长期资金利率限制，空间料有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价在贬值方向震荡，节后结汇盘较多

中国人民币兑美元周五早盘在贬值一侧震荡。中间价微幅回落，结束三天连涨势头，早盘即期价格在境外CNH带动下走贬，但进入四季度后市场结汇力道不减，结购汇力量相对均衡。

--离岸人民币：渤海钢铁三年期点心债利率6.4%，为首支新规下跨境担保人民币债--消息

渤海钢铁集团有限公司首次成功境外发行一笔三年期、规模在10亿元的点心债，这亦成为中国外管局放宽跨境担保相关规定后，首支集团为海外子公司发债进行跨境担保的离岸人民币债券。

--人民币衍生品：外汇期权隐含波动率本周自高位稍回落，“占中”影响式微

中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周较节前高位稍有回落，因香港“占中”事件影响逐步消弭。交易人士并预计，境内外汇期权隐含波动率短期有可能继续回落。

【证券/行业】

--中国房地产：北京楼市限购政策现阶段不会退出--市住建委

针对中国首都北京的楼市限购政策将要退出的消息，北京本地报纸新京报周五援引北京市住建委称，房地产限购政策现阶段仍将继续执行，不会退出。

--中国股市：沪综指收跌结束八连涨，外围市场拖累回调压力有所加大

中国股市沪综指周五收跌结束八连涨，受外围市场拖累，大盘回调压力有所加大。分析师指出，短期股指继续上攻2,400点难度较大，因诸多利好因素均已兑现，且预期不佳的9月份宏观数据和上市公司三季度季报也将陆续披露，经济指标与公司业绩将对大盘形成考验。

--中国金属：前三季度再生有色金属产量737万吨，同比小增2%--协会

中国有色工业协会再生金属分会周五称，2014年1-3季度中国再生有色金属（铜、铝、铅、锌）总产量为737万吨，较去年同期722万吨小幅增长2%。

--中国个股：上汽集团9月汽车销量49.25万辆，同比增速8.3%

中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 600104.SS 周五发布产销快报，9月旗下各家企业共实现汽车销量49.25万辆，较去年同期的45.48万辆同比增长8.3%。

--香港个股：房地产民企雅居乐突然停止供股，境外美元债大跌