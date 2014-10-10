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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:08 BJT

全球金市：现货金有望创四个月最大单周涨幅，受避险需求提振

美国股市周四挫跌2%，因投资者担忧全球经济成长；而油价跌至两年低位。

本周稍早，国际货币基金组织(IMF)今年第三次下调全球经济成长预估，同时警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。

虽然近期的美国数据指向经济走强，但欧洲最大经济体--德国公布的数据令人失望，使得投资者担心欧元区陷入衰退。

这促使投资者大量买入被视为避险资产的黄金。

美元走疲亦提振黄金的吸引力。美元或中止连续12周的涨势。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 白云/张荻)
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