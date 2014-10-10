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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:02 BJT

华安期货：沪钢受政策利好提振暂获喘息，但仍难改长期弱势

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

经历节前库存消化后，在近期国内稳增长政策密集出台背景下，钢市获得喘息机会。但是长期趋势来看，供应过剩的铁矿石长期历史低位的价格将在成本端拖累钢价，压制期货螺纹。

铁矿石腰斩40%至五年低位并未让矿山巨头停止扩产脚步，不断恶化的过剩产量将使得矿价长期处于历史偏低位。相对天量的国际铁矿石供应增速来说，国内粗钢产量平均增速仅维持2%—3%。另外，国内国产矿绝大多数均以国有企业为主，出现大幅减产或关停的概率极低。两者结合考虑来说，未来2—3年矿石供需矛盾的严峻形势均难以得到实质性改善，矿价将长期处于低位，进一步在成本端决定了国内钢价的长期弱势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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