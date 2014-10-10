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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:06 BJT

光大期货：节后消费转淡利多匮乏，大商所鸡蛋期价重回颓势

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

周四，鸡蛋主力1501合约大幅振荡。受节后第一天鸡蛋期价高开低走影响，周四鸡蛋主力1501合约在前日收盘价4600元/500千克整数支撑位附近开盘，其后价格一路下探至4555元/500千克，午后鸡蛋期价反弹，尾市主力合约期价再度收高于4606元/500千克。国庆长假过后，鸡蛋现货市场进入消费清淡期。在基本面利多消息匮乏，期货市场短线多头获利离场等因素影响下，鸡蛋期价或将重回4400—4600元/500千克的振荡区间。 　　芝华数据统计显示，截至10月8日全国鸡蛋各省均价4.82元/斤，环比节前上涨0.14元/斤。目前主产区均价4.84元/斤，环比上涨0.17元/斤。主销区均价5.13元/斤，环比上涨0.09元/斤。虽然国庆长假过后鸡蛋现货价格不跌反涨，但贸易商及养殖户对国庆过后的行情并不看好。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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