港报财经评论：储局成员忧美元强非主流--信报10月10日

储局成员忧美元强非主流/ 习广思

美元指数升跌主宰着环球金融市场。联储局的议息会议纪录提及有公开市场委员会成员担心美元强势，有碍美国经济复苏，市场即时反应是加息可延后。道指爆升270多点，美元续跌，环球股市上扬。美元升势难改，市场只是需要一些时间消化9月的巨大升幅。其实议息会议声明只是指有些委员（some members），按联储局的暗语，most members代表是主流意见；several memebers表示虽非大多数，但也为数也不少；some则最弱，代表是较少数。所以，这句话只是听者有意，其实应无特别启示，只是盘路之前过于集中买美元引发市场调整。联储局鸽派领导人物纽约联储银行行长William Dudley周四才讲过，明年中开始加息合理。

若看美元指数的点数图走势，可见美元于2011年中已见底，2012年至2014年5月间在78至79水平形成一个颇为坚实的底部，向上则一顶高于一顶的走势，长线趋势仍看好。看过往的调整幅度，这波调整的支持暂定在83水平。美元回软，恒指昨天上升271点，收报23,534点，4个交易天有3日上升，市场信心增加。汇控 、中移动 及上周急跌的新地 领导指数上扬；惟成交只得650亿港元，买盘不算积极。个别板块方面，久沉的乳品股连日反弹，原奶价格持续下跌，对下游的乳品公司应该有利。

花旗预期，原奶价格跌势会持续至明年，这有利扩大乳品公司的利润率。另一个表现较突出的板块是黄金股，中国黄金 昨天升4.4%，紫金 升2.6%。美元回软，金价4个交易天升了4%，表现远胜疲弱不堪的油价，美元仍处于调整阶段，金矿股仍有一定升势。欧洲股市普遍先升后回，英国财相欧思邦表示，环球经济放缓，英国亦难幸免。在国际经济大气候欠佳下，中国内地近期的政策面亦转趋积极。新华社引述四大国有银行说，已陆续落实人行的新房贷措施。国务院总理李克强与国务院部门主要负责人会议，做好下一阶段的经济社会发展工作。他指出，当前就业形势稳定，就业增长更是超出预期，城乡居民收入继续跑赢GDP增长幅度。他强调，稳政策不等于不作为。

____________________________________________________________

美元兑日圆下试105.79/ 苏子

美元兑日圆一如预期般在110日圆心理关口呈现双顶不利形态便向下作出较深的调整市，昨天汇价已经明显在20天平均线支持以下波动，反映美元兑日圆自8月中旬开始的良好上升势头已正式告一段落了，短期内将有甚高机会继续向下寻底，若调整8月8日的101.48日圆低位升至本月1日的110.09日圆高位的38.2%及50%，目标分别为106.8日圆及105.79日圆。由于美元兑日圆跌至38.2%调整目标时，已经同时跌破20天保历加通道的底部支持，此调整目标未必能发挥较明显的承接力，因此，进一步破关而下考验上述的50%调整目标的可能性甚高。看好的投资者计数平仓。

昨晨美国联储局公布的会议纪录反映美息不大可能会被提前调高，受此讯息影响，美元应声下挫，早前不少已建立庞大美元长仓的看好的投资者亦只好迫于计数平仓，使美元在平仓沽盘的推波助澜下，可望加快下跌的速度，并令目前市场对美元的极度乐观情绪可以正式扭转过来。在早前美元的上升过程里，市场上最为看淡的货币是日圆及欧罗，因此一旦美元出现逆转性的回落时，这两大货币的反弹力度亦会较为强劲，特别是最有理由被看淡的欧罗。欧罗兑美元已升至1.278/1.28美元关键阻力区，暂时最高曾见1.2791美元水平。如昨晚及今天欧洲入市后，欧罗兑美元已见持续企稳在上述阻力区以上，则短期走势可以继续看好，目标则看20天保历加通道的顶部阻力。

目前美元已有明显迹象可以成功扭转了早前强劲上升势头，加上一直支持美元走强的因素——提前加息，亦随着昨晨联储局公布的会议纪录而暂时失去继续炒作的价值，因此，目前投资者的策略，宜顺着已经扭转的方向，顺势建立短线的美元短仓，博那些早前已建立的庞大美元好仓的平仓沽盘，迫使美元可以出现较快速的跌市所带来的潜在回报。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘