港报财经评论：基础面改善，内银股收集--经济日报10月10日

基础面改善，内银股收集/ 林瑞芬

港股昨随美股反弹，望减投资者怨气。恒指收报23,534，升1.17%；国指收报10,483，升0.85%；大市成交额650亿港元。美联储局放鸽论暂纾市场加息之虑，“沪港通”可否于10月成行，成港股被占中因素打击后，可否重拾升轨的关键元素。据报，上证所向券商发布了《关于做好港股通技术系统上线演练和通关测试的通知》，将在10月11日和18日安排两次上线演练，并在业务开通前周末（10月25日或26日），安排最后一次全市场通关测试。一切正常的话，10月27日或就是通车日。通车如期，或多或少提振投资者对投资的信心。

早前见部分H股与A股有大溢价股份在收窄，再重整资料，发现占中者又帮到忙，将溢价接近，大鳄如以沽空H股而买同股A股做策略应很成功。如平保 在9月17日，H股较A股出现的溢价率还是16%，但现已收窄至近11%水平，其余国寿 及中国太保 均已分别收窄至10%至11%。内险H股对A股的溢价大致平均在11%。至于内银股方面，盘点之下，工行 H股对A股的溢价就由9月17日左右的溢价14%，现已收窄至11%；农行 由13%收窄至10%；建行 由11%收窄至7%；中行 由5%更收窄至3%。这两类重磅国企成分股的溢价已收窄至此，短期再大幅收窄的可能性减，毕竟中、港股市制度还是有不同，H股没有涨停板或跌停板，相对灵活一点，值得存在一些溢价，大致在10%是可以接受。由此，国企指数的沽压还可望纾缓不少，技术上，若不回挫10,170水平，大致应可望见短期底。昨日国指一度回升10,500楼上，惜未能高收其上，短线仍观察其回升动力。

跟进内银股最新形势，在中国已出招拆弹坏帐压力下，为中期奠定更稳定基础，大跌空间该不大，目前大多走势于窄幅区上落待变，守候向上突破的契机，候低收集。内银股基本因素渐改善，一来是房贷政策的催化。据巴克莱资本发表研究报告指至少有两间银行确认其按揭业务相对中小企贷款吸引，若果更多关于楼市的放松政策出台，将可推动下半年需求增长。此外，上周的通知中，鼓励银行通过MBS、专项金融债募集资金。

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经济恐续下行，稳增长料出台/ 余少文

中国内地股市“八连升”，撑住国企指数反弹，只是中国内地第三季经济下滑程度或差于预期，若然A股回调，会令虚弱的大市继续震荡，乐观是迫使中国出招。A股昨日惊涛骇浪下录得“八连升”，国企指数则升88点或0.8%，收报10,483点，成交额101亿港元，66%主板H股随大市上扬，内银股主导走势；而红筹指数升57点或1.3%，收报4,547点，成交额56亿港元，电讯股领涨。其实，总理李克强早前再一次将今年经济增长定调为7.5%上下后，对中国内地今年经济增长反弹的预期已死心，但无阻大市在第二、三季的回升，尤其A股踏入第三季后走势急劲，难得跑赢国指。而上证综合指数指数昨日升6点收报2,389点，沪深300指数升3点，收报2,481点，惟假期后复市的两日升市的升势明显放缓。

但整体而言，当中上证已升越主要平均线，如日线图中的10天、20天、50天和250天平均线（现分别处于2,345点、2,332点和2,259点），中线只差250周平均线（现处于24,35点）有待突破，一旦突破，市况会进一步改善。由于上证已逼近250周线，加上去年高位2,448点，以及上证2009年高位3,478点跌至去年低位1,849点的跌浪，黄金比率0.382倍、0.5倍和0.618倍计算为2,471点、2,663点和2,856点，指数已接近0.382倍所在，都显示2,435点至2,471点是反弹阻力区，故A股八连升后，周五或下周初颇大机会出现调整。

不过，近年对A股甚为乐观，尽管A股持续下跌，过去一年情况才好转，若然指数进一步升越上述提及的阻力区，相信A股牛市可确认诞生，0.5倍和0.618倍的黄金比率反弹阻力位也只会是短暂阻力而已，上证再挑战09年高位的机会也愈高。由于上证潜在上升空间会超过45%，相信跟A股相关的股份以及ETF都值得吸纳，如指数升破250周线，会是搭上尾班车的时候，包括中国人寿 、中国太保 、新华保险 、中信证券 、海通证券 、中国银河 等。至于10月影响A股走势因素，除了第三季业绩、四中全会等外，未来两周公布的9月和第三季宏观经济数据也是市场焦点。

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