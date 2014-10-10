港报社评：民情逆转，抗争升级失人心--星岛日报10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
政府与专上学生联会原定今天举行的政制对话告吹，表面上失去了一次解开死结的机会，实际上学生提出的不切实际叫价，是政府一定没法答应的，对话不对话，学联都不会收手，抗争行动注定继续。
任何谈判要有结果，双方都应该留有议价的空间，一开始各自表述立场，之后透过讨价还价，得出一个双方就算不大满意，但都能接受的折衷方案。但学联今次却不是这样，而是坚持违反《基本法》的公民提名特首候选人方案，希望政府提出达到这个目标的蓝图。因此，对话从开始已没有建设性的谈判基础，也绝无可能解决今次危机。
不断把行动升级，窒碍政府管治和社会发展，令市民怨声载道，对政府和抗争运动者构成双输，社会付出的代价更重。
如今，球落在学联的一边，但其形势已大不如前。首先，行动愈拖愈久，内部已经出现不同看法，离开的人愈来愈多；此外，社会支持度减弱，民意出现逆转，连本来政见倾向民主派者，都有不少人觉得厌烦，对学生由同情转为不支持，不止是因为个人不便或蒙受损失，更担心运动对香港经济的冲击愈来愈大。
学联失去民心的另一主要原因，是大批学生卷入长期街道抗争，令许多家长大受困扰，反对和厌倦的情绪日益升高。同时，一般市民则认为学生无生活负担，不顾上一代是否受损，形成对示威学生的不满。这股民情将大大削弱对学联的支持。
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