港报社评：对话不可沦为重新聚众“占中”的工具--文汇报10月10日

特区政府与学联对话原定于今日举行，但由于学联及有关团体公布新一轮“不合作运动”，政府决定暂时搁置对话。必须指出的是，学联在对话前夕，不仅突然重提要求人大撤回政改决定，坚持争取违法的“公民提名”，而且借对话号召更多市民集结，扩大“占领行动”，必须受到批评和谴责。特区政府暂时搁置对话，既是因为学联破坏了对话的基础，更是不能让学联将对话作为重新聚集“占中”人群的工具。学联及反对派掀起“不合作运动”，进一步瘫痪香港，损害市民利益，势必受到千夫所指。

“占中”祸港殃民不得人心，遭到全港各界的强烈反对，颓势毕露，留守者寥寥无几。但是，“占中”搞手们不甘心草草收场，他们一方面表面答应与政府对话，一方面却反口覆舌，为启动对话制造障碍。学联及“占中”搞手们想利用对话的机会，鼓动更多市民参与“占领行动”，对话由解决矛盾变成激化矛盾，给“占领行动”火上加油，让香港乱上添乱。

“占中”搞手们威胁要掀起新一轮“不合作运动”，除了鼓动更多人参与占领行动外，还扬言继续罢课，反对派议员则预谋在议会内阻止政府的拨款申请。反对派的新一轮“不合作运动”，不仅令道路堵塞的情况雪上加霜，而且企图瘫痪政府施政，香港的经济发展、民生事项受到的伤害，将比“占中”更为严重。这将会激起广大市民更强烈的反对，到时，反对派只会输得更惨。

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