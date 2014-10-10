港报社评：收取巨款缘由安排梁振英应公开交代--明报10月10日

梁振英担任特首到去年底，身分同时是澳洲企业UGL的顾问，按协议列明要提供顾问和转介人服务，到2013年12月分两笔收取了400万英镑，此事经澳洲传媒报道曝光。梁振英透过发表声明方式解释，不过，他为何没有申报利益、事态是否涉及不当回佣、执行职务是否有利益冲突等疑团，未能消解。律政司已经授权刑事检控专员杨家雄处理此事，梁振英可以案件正在调查为由，保持缄默，不过，由于事态涉及特首为商业机构工作，会否损害了香港利益，备受关注，梁振英应该毋须等候处理结果，采取主动公开交代，消除市民的疑虑。

按《基本法》第47条规定，特首应向终审法院首席法官申报财产，记录在案，根据已公开的资料，未见梁振英申报这笔收入及受薪为UGL履行协议的关系。

梁振英当选特首之后，理应自觉不能涉及商业利益，不应为个别企业做顾问工作，此际若他主动向UGL说明，基于身分、角色与签署协议时有根本转变，不适宜再为UGL服务，提出取消协议。

梁振英是特首，此事涉及款额巨大，关乎利益申报、特首任内做兼职、是否涉及收取不当回佣等质疑，事态性质严重但是并不复杂，梁振英只要肯面对传媒，不难解释清楚。若以刑事检控专员处理为由，不回应质疑，则会使人认为梁振英借程序过桥，事态持续发酵，对他不会带来好处。有人放言此乃外国势力搞乱香港的招数，不会有多大市场，梁振英主动解释厘清，才是应对此事的最好选择。

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