港报社评：对话契机得而复失，民气慎防聚而复泄--信报10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
虽然取得成果的机会并不很乐观，但政府与学联筹备展开的对话始终予人一线希望，尽快把影响民生愈来愈严重的占领行动来一个了断。可是事态发展至昨天，双方原定今日进行的对话告吹了，这样的﹁沟而不通﹂无疑让人失望。
到底谁有诚意谁没诚意？恐怕又是另一道纠缠不清的争拗话题，不过对于已厌倦了无休止争拗的小市民而言，搁置对话这一个冰冷的事实却是百般的无奈，即使是占领运动的支持者，相信亦会感到忧心，不知道长期堵塞街道将会带来什么难以逆料的后果。
姑且撇开武力清场的疑虑不谈，如此这般占领下去，肯定伤及民生经济。政府首席经济主任欧锡熊表示，假设占领行动对全港食肆、零售和旅游等行业造成影响，估算有关行业的营业额下跌百分之五，本地生产总值每周损失三亿元，如果营业额下跌一成，每周损失可能达到六亿元。
无论如何，经济损失是毋庸置疑的，而且更重要的一点是，好不容易透过﹁撑起雨伞﹂凝聚而来的民气，有可能因为市民大众日常生活大受影响而渐渐衍生负面情绪。
对话的契机反覆得而复失，不但枉费一群社会人士居中斡旋的心意和努力，怕只怕连民气亦聚而复泄。如果学联认为号召更多的人上街才是凝聚民气的手段，真的把市民当作筹码，似乎是错判了形势，学联倒不如接受智者的善意忠告，停一停，想一想，事关行错一步，随时前功尽废。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。