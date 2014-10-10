期货日报：四季度中国油脂反弹行情可期，消费旺季去库存态势仍将继续

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自10月10日的《期货日报》：
四季度是油脂的传统消费旺季，从食用油、方便面以及乳制品的产量来看都显着表明了这一点，四季度市场对油脂的需求呈现明显的季节性增长。
四季度油脂去库存态势仍将继续，虽然棕油的港口库存快速降至70万吨，后期随着到港量的增加将有所恢复，但仍然处于相对低位。而当豆油库存由当前的101万吨降至95万吨以下时，油脂价格反弹的速度将加快。
由于四季度油脂市场供给相对减少，需求进入季节性旺季，去库存态势明显，加之美国生物柴油补贴有望通过，故油脂反弹行情可期。豆油反弹高点在6200元/吨以上，棕油反弹高点在5400-5500元/吨之间，如果经济刺激力度加大，则油脂的反弹力度将更强。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。