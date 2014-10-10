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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:19 BJT

期货日报：四季度中国油脂反弹行情可期，消费旺季去库存态势仍将继续

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

四季度是油脂的传统消费旺季，从食用油、方便面以及乳制品的产量来看都显着表明了这一点，四季度市场对油脂的需求呈现明显的季节性增长。

四季度油脂去库存态势仍将继续，虽然棕油的港口库存快速降至70万吨，后期随着到港量的增加将有所恢复，但仍然处于相对低位。而当豆油库存由当前的101万吨降至95万吨以下时，油脂价格反弹的速度将加快。

由于四季度油脂市场供给相对减少，需求进入季节性旺季，去库存态势明显，加之美国生物柴油补贴有望通过，故油脂反弹行情可期。豆油反弹高点在6200元/吨以上，棕油反弹高点在5400-5500元/吨之间，如果经济刺激力度加大，则油脂的反弹力度将更强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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