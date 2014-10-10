港报社评：香港利益为重，莫堵死对话之门--经济日报10月10日

港府与学生会面昨拉倒，双方更互相指摘。无论学生与港府皆机关算尽，图将对话告吹责任推向对方，市民既忧双方动员升级，更恐街头冲突重演，社会撕裂更甚，令香港成大输家。

港府原定今天与学生首次对话，惟政务司司长林郑月娥昨晚表示，由于学生称要展开更多不合作运动，认为现时没建设性对话基础，故决定暂不对话。学生方面力斥港府借故推搪，根本没对话诚意。双方对话不成，更演成隔空交火。

其实港人早心中有数，港府与学生对话有实质成果可能性不高，但盼双方能以香港利益为重，先放低成见打开对话之门，就算对话没实质结果，最低限度亦可心平气和表达立场，释出最起码的沟通诚意，为和平解决占领事件踏出艰难第一步。

此如港府坚持对话题目，必须是政改的宪制基础与法律规定，此予学生与占领者的观感是港府只图拿基本法、人大决定等照本宣科，一旦对话破裂就将责任推给学生。而学生一方则坚持要撤回人大决定、落实公民提名，否则不会退场，此亦令当局感没对话空间。

此因港府与学生对话告吹、互相指摘后，不但要重启对话更难，港人更忧双方会进一步增加博弈注码。学生与占领者自觉港府没对话诚意下，很可能号召更多人上街，部分认为政府漠视民意的市民，或因此重投占领运动。

故不论港府与学生，都应放下一己政治盘算、莫再漫天叫价，必须从港人整体利益出发，尽快返回对话正途，为和平解开政治死结，觅寻一綫生机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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