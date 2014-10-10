中国金融：农行联手伦敦证交所，拟推首款人民币GDR--报载

路透上海10月10日 - 第一财经日报周五报导称，中国农业银行 正与伦敦证券交易所集团合作推出人民币GDR产品，以在跨境人民币产品方面寻求突破。农行并已联合部分券商成立专门的工作组，对该项业务进行推动。

同时农行已就该项业务与中国央行进行了多次沟通，央行方面认为是”非常好的创新业务“。

报导引述农行副行长李振江在伦敦证券交易所集团北京IPO大会上的讲话称，“如果人民币GDR（全球存托凭证）推出成功，将成为首款以人民币计价、在境外上市的股权投资产品。”

人民币GDR是指，以境内A股已上市公司的股票或将要IPO的股票通过境内银行托管、境外存托发行的方式在伦敦交易所上市交易，其最大特色就是以人民币计价。

李振江表示，农行与伦敦证券交易所集团日前已经签订《跨境人民币战略合作备忘录》，将人民币全球存托凭证（GDR）确立为未来合作的重要内容。人民币GDR的推出可以达到引入境外资金流、拓宽融资渠道的目的。

为了尽快推出人民币GDR，农行与伦敦证券交易所、部分券商成立了专门的工作组，并联合部分律师加入，从法律角度对人民币GDR进行论证研究。

李振江认为，人民币GDR推出具有重要意义。一是有利于加速人民币国际化步伐。他认为，如果人民币GDR推出成功，将成为首款以人民币计价、在境外上市的股权投资产品，有利于加快人民币资本项目可兑换的速度。其次，还有利于我国资本市场进一步对外开放、有利于中国股票价值的再发现、有利于丰富离岸人民币的投资品种。

另外，他认为人民币GDR推出可以作为沪港通业务的补充和延伸，有利于更多引入境外资本和国际化机构投资人。