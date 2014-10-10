企业并购：复星国际对葡萄牙医疗企业ESS收购报价提高至每股5.01欧元

路透里斯本10月9日 - 中国综合性民营企业--复星国际 周四对葡萄牙医疗企业ESPÍRITO SANTO SAÚDE(ESS) 的收购报价从每股4.82欧元提高至5.01欧元，高于美国企业United Health 直接向破产的Espirito Santo家族提出的每股5欧元的报价。

Espirito Santo家族旗下的主要控股企业因债台高筑，在7月申请债权人保护以来，该家族的这项医疗业务已引发竞购战。

周四稍早葡萄牙市场监管机构CMVM表示，其已将投资者接受复星国际要约的最后期限从10月10日推后至10月14日。

复星国际是透过其葡萄牙保险分支Fidelidade对ESS提出公开竞购的。

复星国际指称United Health的收购要约不合法，因后者直接向Espirito Santo家族控股公司Rioforte发出要约，要求收购其持有的ESS的51%股权。(完)