重温稿-《中国数据观测》9月新增人民币贷款料低位反弹，M2同比增速基本稳定

* 公布内容: 9月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚10月15日 --调查结果 : 9月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 12.9 12.3-13.2 12.8 14.2 28 % 新增人民币贷款(亿元) 7,350 6,500-8,500 7,025 7,870 28 人民币贷款余额同比% 13.2 13.0-13.4 13.3 14.3 12 --数据要点: 路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元人民币，9月末M2同比增速 基本稳定，料略升至12.9%。需求和供给共同制约信贷增长，但季末银行一般会加大贷款投放，对当月信贷增 长有一定正面效应。 交通银行报告指出，有效社会信贷融资需求端疲弱，央行公布的9月末贷款需求指数为66.6%，较6月末下 落5个百分点；而商业银行持续面临资产质量的挑战，且存款增长持续低迷，对信贷投放构成限制。 “实体经济需求不足和商业银行风险偏好下降导致的惜贷行为，依然是短期内制约信贷规模增长的主要因 素；而央行向银行体系提供的5,000亿元SLF也无法直接刺激信贷投放规模的上升，预计9月新增信贷规模与8 月大致相等。”招商证券报告称。 对于9月M2同比增速基本稳定，中信证券报告称，由于去年9月M2基数较高，预计今年9月M2增速可能与上 月齐平。 交通银行报告并认为，9月M2增速较上月末有所上升，一是因为当月信贷增加较多，相应存款创造增多； 二是商业银行季末加大存款吸收的惯性仍在，对存款和货币供应形成支撑。不过，存款流失的态势持续，利率 市场化以及固定收益类金融产品刚性兑付属性对中长期存款形成了明显的替代作用，货币供应难以快速增长。 中国央行货币政策委员会2014年第三季度例会的声明称，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷 和社会融资的合理增长，将继续实施稳健的货币政策，并一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。 此前，中国建设银行 董事长王洪章接受新华社采访时称，中国央行确实已向五大商 业银行投放总计5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)。 中国央行和银监会节前亦松绑房贷，称对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房 贷款政策；此外，鼓励银行业金融机构通过发行住房抵押贷款支持证券等多种措施筹集资金，专门用于增加首 套普通自住房和改善型普通自住房贷款投放。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比%) ) Action Economics ~ 7,250 13.2 Capital Economics 12.8 8,000 13.2 中银国际 12.6 7,200 13.0 交通银行 13.1 7,200 ~ 巴黎银行 13.0 8,000 ~ 东方汇理银行 12.8 8,000 ~ 国开证券 12.7 7,230 13.2 美银美林 13.0 8,500 13.2 中信证券 12.8 7,000 ~ China Capital Securities 13.0 7,500 ~ 招商证券 12.9 7,500 13.2 瑞士信贷银行 13.0 7,600 ~ 巴克莱银行 13.0 7,200 ~ 中金公司 13.0 7,500 ~ 德意志银行 12.4 7,000 13.0 光大证券 13.1 7,500 High Frequency Economics 12.8 7,650 ~ 华融证券 12.5 7,000 海通证券 12.7 6,500 ~ 华泰证券 13.0 7,300 13.4 渣打银行 12.3 7,000 ~ 花旗银行 13.2 7,200 ~ 华宝信托 13.0 7,500 13.1 Societe Generale 12.5 6,000 ~ ING Financial Markets 12.7 7,400 ~ Natixis 13.0 ~ ~ 上海证券 13.0 7,000 13.2 申银万国 12.4 8,000 13.1 瑞银 12.6 7,000 13.0 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)