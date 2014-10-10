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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 09:41 BJT

芝加哥期市：小麦期货从昨日大跌中反弹，本周料连续第二周上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 495.25 2.00 +0.41% -2.46% 501.78 52

CBOT玉米 343.50 -1.25 -0.36% +0.00% 364.55 66

CBOT大豆 940.25 -1.75 -0.19% +0.56% 962.63 48

CBOT稻米 $12.57 -$0.03 -0.20% -0.44% $12.62 43

美国原油 $84.77 -$1.00 -1.17% -2.91% $91.94 19

汇率

欧元/美元 $1.270 $0.001 +0.04% -0.30%

美元/澳元 0.876 -0.002 -0.23% -0.93%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红/白云; 审校 徐文焰/张明钧)
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