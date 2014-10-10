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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:34 BJT

香港个股：新奥能源拟发行美元债券，部分款项用于认购中石化销售股份

路透香港10月10日 - 中国城市燃气供应商--新奥能源 周五称，公司拟发行美元计价无抵押债券，部分款项将用于认购中石化销售公司的股份。

新奥表示，发行之规模及定价将于入标过程之后厘定，发行代理为瑞士银行香港分行及香港上海汇丰银行。

新奥上月公布，透过其子公司新奥能源中国投资，认购中国石化 旗下中石化销售有限公司经扩大后股本的1.12%股权，总代价为40亿元人民币，以美元支付。

新奥周五开盘跌0.47%，报52.7港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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