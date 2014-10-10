版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:40 BJT

中国新债：国开行下周二将招标发行至多180亿元四期债，期限3-10年

路透上海10月10日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周二(10月14日)招标发行四期固息金融债，总额不超过180亿元人民币，其中三年期为新发债，五、七和10年期为增发债。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债依次是该行今年第25期新发债，以及今年第24期债 、第21期债 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第25期新发债以及24、21和22期增发债

--------------------------------------------------

发行上限 5/7年各为50亿元；3/10年各为40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：10月14日上午9:30-10:30

7/10年：10月14日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格或利率(荷兰式)

缴款日 10月17日

起息日 3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 10/15-10/17

上市日 10月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------

债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐