国际油市：布兰特原油跌破89美元至四年低点附近，供应和经济疑虑持续

“我不是说这次他们将入市，他们需要考虑整体供应情况，可能油价太高了。”

0114GMT时，布兰特11月原油期货 跌0.93美元，报每桶89.12美元，此前低见88.91美元。周四最低跌至88.42美元，为2010年12月以来最低盘中水准。

美国11月原油期货 下跌1.01美元，报每桶84.76美元，盘中一度触及日低84.36美元，这距周四低点84.06不远，后者是2012年11月以来最低水准。

德国8月出口较前月下滑5.8%，创2009年1月全球金融危机高峰以来最大降幅，在欧元区整体景气不振及海外危机冲击下，德国经济显露疲态的迹象再添一笔。 油价扩大周四的跌势。

布兰特原油价格已较6月触及的今年高点115.71美元下跌23%，因从中东到乌克兰的地缘风险未能中断石油供应，同时利比亚等主要产油国的石油产量提高。

上周美国原油库存增幅远高于预期，因进口增加，而且炼厂产量减少。

除欧洲以外，全球第二大石油消费国中国正在出现经济放缓的迹象。下周数据料将显示，内需疲弱可能已导致中国9月进口、投资和零售销售跌至数月和数年低点。

要求石油输出国组织(OPEC)成员国减产的呼声越来越高，因油价已跌破OPEC乐见的每桶100美元水准，尽管一些成员国对这一跌势置若罔闻。(完)

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