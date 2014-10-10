澳洲矿业：煤企敦促政府出面，向中国争取煤炭出口免税待遇

路透墨尔本10月10日 - 澳洲矿产协会(Minerals Council of Australia)表示，该国必须与中国进行紧急谈判，在一项计划今年完成的自由贸易协议中，为澳洲煤矿企业争取煤炭进口关税的豁免待遇。中国在将近10年后宣布恢复征收煤炭进口关税。

中国是世界最大煤炭进口国，国内煤炭行业仍处在价格不振、利润下滑的低谷。为帮助该行业摆脱困境，中国财政部周四称，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率 。

该举措对澳洲矿商影响最大，因为另一家主要煤炭出口国--印尼凭借东南亚国家联盟(ASEAN)与中国签署的自由贸易协议，已经取得豁免。

2014年6月止的一年，中国购买了将近四分之一的澳洲出口炼焦煤，总额达55亿澳元。澳洲对中国动力煤出口约占总量的五分之一，金额为35亿澳元。

澳洲矿产协会称新关税是个糟糕的决定，并敦促澳洲政府要求中国撤回该决定。该协会称，此举会提高煤炭成本，最终损害中国消费者利益。

“这项决定的出台，让定于下月结束的中澳自由贸易协议谈判变得更加重要。澳洲煤炭业在谈判中寻求立即取消对该国煤炭出口征收关税，”澳洲矿产协会执行长Brendan Pearson通过电子邮件发表声明称。