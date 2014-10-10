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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 11:44 BJT

中国货币市场：七天回购利率小涨，心态稳定但需关注未来缴税影响

路透上海10月10日 - 中国银行间资金市场周五早盘七天期回购利率小涨，而隔夜持稳。明日券商等机构正常休息，令部分隔夜需求被拉长到七天。总的来看，市场流动性依旧较为宽松，即使是抵押信用债，借入资金难度亦不大。

交易员认为，下周有100亿元人民币的可转债申购，加之15号(下周三)过后，缴税因素料逐步显效。在整体稳定预期下，资金面仍可能产生一定波动。

中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。本周六(11日)，银行间市场因调休正常开市，而券商、基金等机构多正常休息。

华南一银行交易员称，以利率债为主要抵押品的银行类机构，借入资金依旧十分容易，“资金还是挺松的，基本想要的都能借得到。”

她并表示，目前市场对短期内资金预期仍稳定乐观。不过因下周有可转债发行，季度缴税影响也可能在下周后半段逐步发酵，需要密切关注。

浙能电力 将发行的100亿元A股可转债，网上网下申购日均为下周一(13日)。

上海一券商交易员指出，因明日券商正常休息，今日证交所回购利率涨势明显。考虑到下周有可转债及缴税，出于谨慎考虑，其所在机构会提前准备一些更长期限的资金，免得届时流动性出现紧张而措手不及。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5603 2.5679 -0.76

七天 3.0447 3.0077 +3.70

14天 3.3055 3.3838 -7.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2300 3.0300 +220.00

七天 4.1300 3.1200 +101.00

14天 4.0950 3.5200 +57.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6100 2.6000 +1.00

七天 3.1800 3.0500 +13.00

14天 3.2600 3.3200 -6.00

Shibor

其中:隔夜 2.5665 2.5623 +0.42

七天 2.9900 2.9860 +0.40

三个月 4.5350 4.5394 -0.44

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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