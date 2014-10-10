中国票据市场：长假后转贴利率下行，资金预期稳定下周有望继续缓跌

路透上海10月10日 - 十一长假后转入月初，中国票据市场本周转贴利率如期下行，市场交投也渐恢复正常。交易员称，若资金面不发生大的变化，下周票据价格仍有续跌可能，惟受长期资金利率限制，空间料有限。

因中国国庆假期，各金融市场10/1-10/7休市。

华北一银行交易员透露，最新票据买断价格在年息4.80%-4.85%附近，较节前略有下行，“如果资金面能一直稳定的话，下周还能降一些，但幅度可能不会很大了。”

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7400/4.6664 4.8960/4.8235 5.1980/5.0890

9月30日 4.7444/4.6745 4.9252/4.8480 5.2080/5.0940

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变动 -0.44bp/-0.81bp -2.92bp/-2.45bp -1.00bp/-0.50bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6674%，9月30日为4.6937%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。