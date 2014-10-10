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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:57 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元受阻于20日均线，然技术面偏多

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* 亚洲盘为窄幅区间波动的内移日，开盘下跌0.52%，受阻于20日均线

* 5日及10日均线显示多头交叉，动能指标转为向上

* 空头需留意多头讯号，目前位于0.7836的10日均线为支撑

* 在收在20日均线上方之前仍处于下跌趋势，目前该均线位于0.7958

* 收在20日均线上方，料将向上测是7月至9月跌势的38.2%回档位0.8140

* 浏览技术图表请点选：link.reuters.com/peh23w(完)

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