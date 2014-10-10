日本股市：日经指数跌至两个月低点，全球成长疑虑推动外资了结获利

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京10月10日 - 日股日经指数周五连续第四天下跌，并触及两个月低点，因投资者担心全球经济力道；但日本迅销(Fast Retailing) 表现超越大盘，之前该公司公布亮丽财报。
早盘盘中，日经指数 跌1.1%报15,321.69点，之前一度低见15,259.95点，为8月13日以来最低。本周迄今该指数已跌2.7%。
交易员称，外国投资者是主要卖家，德国最近公布的疲弱数据令人大感意外，并引发对德国经济衰退的担忧。对欧洲央行迄今推出的刺激举措不甚满意，也打压市场人气。
“在7月和8月追涨日股及期货的外国投资者正在了结获利，”野村证券资深策略师Hisao Matsuura表示，并补充称他们的卖盘周五加速涌现。 日本市场下周一将因公共假日休市。
出口类股遭抛售，因美元兑日圆 跌至三周低点。本田汽车 跌2.0%，佳能 跌1.6%，Tokyo Electron 下挫1.5%。
日本迅销逆势上扬，股价涨2.6%，成交为第三大；之前该公司称，其预计未来一年营业获利将增长逾三分之一。
东证股价指数 跌1.7%至1,239.86点，JPX-日经400指数 跌1.6%至11,277.41点。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。