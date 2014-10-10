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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:56 BJT

日本股市：日经指数跌至两个月低点，全球成长疑虑推动外资了结获利

路透东京10月10日 - 日股日经指数周五连续第四天下跌，并触及两个月低点，因投资者担心全球经济力道；但日本迅销(Fast Retailing) 表现超越大盘，之前该公司公布亮丽财报。

早盘盘中，日经指数 跌1.1%报15,321.69点，之前一度低见15,259.95点，为8月13日以来最低。本周迄今该指数已跌2.7%。

交易员称，外国投资者是主要卖家，德国最近公布的疲弱数据令人大感意外，并引发对德国经济衰退的担忧。对欧洲央行迄今推出的刺激举措不甚满意，也打压市场人气。

“在7月和8月追涨日股及期货的外国投资者正在了结获利，”野村证券资深策略师Hisao Matsuura表示，并补充称他们的卖盘周五加速涌现。 日本市场下周一将因公共假日休市。

出口类股遭抛售，因美元兑日圆 跌至三周低点。本田汽车 跌2.0%，佳能 跌1.6%，Tokyo Electron 下挫1.5%。

日本迅销逆势上扬，股价涨2.6%，成交为第三大；之前该公司称，其预计未来一年营业获利将增长逾三分之一。

东证股价指数 跌1.7%至1,239.86点，JPX-日经400指数 跌1.6%至11,277.41点。(完)
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