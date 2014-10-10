中国就业：三季度IT互联网业招聘需求大升，金融和地产业下降--智联

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海10月10日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘 发布三季度就业分析报告称，随着阿里巴巴 成功上市，众多IT和互联网企业开启新一轮招兵买马，三季度该行业招聘需求明显上升，增幅列各行业之首，而原本增幅居前的金融和房地产业则大幅放缓招聘需求。
报告指出，三季度国内IT/互联网行业的招聘需求稳步上升，从一季度的第三名、二季度的第二名上升至本季度第一名，以40%的增幅跑赢其他行业。金融业的增幅明显减缓，基本贴近全国平均水平23%；房地产行业的增速大幅减缓，仅为8%。
“阿里巴巴上市就像一针兴奋剂，令互联网行业兴奋不已，每一家与此相关的行业企业仿佛都跟着喝到了一勺汤。”报告称。
报告指出，众多IT/互联网企业开启了新一轮的招兵买马。不过，唱反调的也大有人在，“互联网泡沫论”一直都不绝于耳。所以，行业兴衰是一个漫长的过程，但人才争夺分分秒秒就能见分晓。
另一个值得关注的是行业是房地产，出现“跳水“，由一季度的增幅排名第二跌至二季度排名第六，再到第三季度排名垫底。房地产业是唯一一个需求增幅低于10%的行业。
从企业性质数据来看，民营企业的招聘需求继续高歌猛进，而国企则再创新低。民企三季度招聘需求同比增长31%，增幅与上季持平。国企招聘需求继续令人大跌眼镜，继二季度出现-25%的新值后，第三季度又创新低，达到了-29%。这一数字也说明国企还未走出受改革政策影响的阴影。
报告认为，从宏观角度来看，对民营经济的宽松政策，加之第三季阿里巴巴上市，百度 、腾讯 等民营企业加大技术与创新投入力度，使得民营资本活跃于更多的市场领域。相信在不久的将来，民企会进入爆发式增长，释放出更多的职位需求。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。