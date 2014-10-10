路透专访：即便沙特减产，油价料仍续跌--PIRA执行长

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约10月9日 - PIRA能源集团(PIRA Energy Group)执行长Gary Ross指出，全球油价势将进一步走低，延续长达数月的跌势，因沙特减产的幅度可能不足以缓解供应过剩不断加剧的局面。
尽管有些微迹象显示部份原油实货市场基本面有所改善，但在石油输出国组织(OPEC)11月27日会议前，油价即便上涨也都将为时短暂。他表示，在全球市场明年迈向日产过剩100-150万桶的情况下，OPEC难以重新平衡市场。
“从结构上看，市场供过于求。我们认为油价可能会有所反应，”Ross接受路透访问时指出。
“每桶油价100美元显然过高，”他在PIRA年度研讨会场边表示。
Ross在研讨会中表示，若OPEC不干预，从供需层面看，布兰特油价须跌至75美元，方能平衡市场，但这种情况不太可能发生。而沙特明年则料将减产至约日产920万桶。
“我认为沙特将会减产，但这不足以遏止油价的进一步跌势，”他说。
全球指标布兰特原油 自6月以来即大跌逾20%，或近每桶25美元，至2012年以来最低位。
需求成长停滞导致大西洋盆地原油愈发供过于求，加上美国页岩油产出畅旺且储存库的库存充足，促使油价展开这波跌势。
布兰特原油周四收在每桶91.37美元。(完) (编译 龚芳; 审校 李爽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。