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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 07:18 BJT

更新版 1****主要国家经济指标预测--10月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
       
    10月13日(一) 
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                         9月          持平       -0.2%
                           (较上年同期)                                   -1.0%      -0.6%
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)             9月          +1.0%      +1.3%
    2350 日本企业物价指数(较前月)                            9月          -0.1%      -0.2%
                         (较上年同期)                                     +3.6%      +3.9%
         
                       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值     预估值
    
    10月10日(五)
    0030  澳洲房屋融资                                      8月        　  -0.9%　　   +0.1%   
              投资性房屋融资                                          　　 -0.1%　      --    
    0500  日本消费者信心指数                                9月        　   39.9　　    --      
 
    0645  法国工业生产(较前月)                              8月          　 持平 　　  -0.2%    
 
    0800  意大利工业生产(较前月)                            8月          　+0.3%　　  +0.5%     
                        (较上年同期)                                     　-0.7%　　  -0.2%    
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　 　　     8月    　　　逆差35.87    逆差40  
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                    　 逆差90.99    逆差96 
    1230  美国进口价格(较前月)                              9月        　　-0.5%　     -0.7%    
 
              出口价格(较前月)                                        　　 -0.2%　     -0.1%    
  
    1230  加拿大就业变动(万人)                              9月       　　增加7.41   增加2.0   
                失业率                                                 　   6.8% 　     7.0%    
                就业参与率                                             　　66.0% 　    66.0%    
    
    10月12日(日)
    2245 新西兰食品价格指数                                 9月            -0.8%        --
    2251 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                    9月         　 +0.2% 　     --      
 
                             (较上年同期)                                  +4.1%　　    -- (完)
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