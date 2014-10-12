更新版 1****主要国家经济指标预测--10月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日(一) 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.0% -0.6% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 +1.0% +1.3% 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +3.6% +3.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月10日(五) 0030 澳洲房屋融资 8月 -0.9% +0.1% 投资性房屋融资 -0.1% -- 0500 日本消费者信心指数 9月 39.9 -- 0645 法国工业生产(较前月) 8月 持平 -0.2% 0800 意大利工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.5% (较上年同期) -0.7% -0.2% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 8月 逆差35.87 逆差40 全球贸易收支(亿英镑) 逆差90.99 逆差96 1230 美国进口价格(较前月) 9月 -0.5% -0.7% 出口价格(较前月) -0.2% -0.1% 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加7.41 增加2.0 失业率 6.8% 7.0% 就业参与率 66.0% 66.0% 10月12日(日) 2245 新西兰食品价格指数 9月 -0.8% -- 2251 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 9月 +0.2% -- (较上年同期) +4.1% -- (完)