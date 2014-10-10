中国经济：去年全国社保基金总收入增长15%，支出增幅达20%--财政部

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京10月10日 - 中国财政部周五公布数据显示，2013年全国社会保险基金总收入同比增长15%，总支出同比增长20%。前者较后者高出5个百分点。
财政部网站刊登2013年全国社会保险基金决算的说明新闻稿称，去年全国社会保险基金总收入35,994亿元，总支出28,744亿元；本年收支结余7,250亿元，年末滚存结余44,884亿元。
具体来看，企业职工基本养老保险基金2013年收入20,790亿元，同比增长14%，完成预算的111%；支出16,699亿元，同比增长20%，完成预算的101%。
包括城镇居民社会养老保险基金和新型农村社会养老保险基金在内的居民社会养老保险基金，收入同比增长9%，支出增幅则高达18%。
城镇职工基本医疗保险基金2013年收入增幅16%，支出增幅高达20%。
面对老龄化及人口流动已成为中国经济生活常态的现状，国务院今年2月发布关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见，其后中国人社部、财政部发布城乡养老保险制度衔接暂行办法，并从今年7月1日实施。 （完）
欲览全文，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。