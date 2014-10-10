拉美经济：2014年拉美出口料增长0.8%，虽有好转但仍疲弱--联合国

路透圣地亚哥10月9日 - 联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)周四表示，拉美2014年出口额预计增长0.8%，连续第三年表现疲弱，因全球经济复苏缓慢，且地区内贸易下降。

该预估说明出口从去年略微萎缩的局面有所复苏，但仍远低于2011年23.5%的涨幅，以及过去十年多数时间的两位数涨幅。

“该地区对外贸易的疲弱表现主要由于，其部分主要市场外部需求缺乏活力，尤其是欧盟，”该委员会表示。

ECLAC还补充称，区内贸易下滑，以及商品价格下降，也导致出口额下降。

随着美国经济复苏，与美国经济关系紧密的墨西哥以及中美洲国家出口增长超过将该地区其他国家。

ECLAC强调拉美国家加强贸易关系的必要性，称地区内贸易占全部出口的20%以下，而欧盟国家间和亚太国家间的这一比例分别为近60%和50%。