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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 11:22 BJT

《RUSSELL专栏》中国恢复煤炭关税，澳洲煤企须认清现实减少供应

中国恢复关税的决定相当明显地表示，中国不想在这轮调整中担当全部或较多的重任。

这意味着，煤炭生产国将不得不为限制供应负起更多责任。

成本较高的动力煤中很大一部分都已退出进口市场，比如来自北美的动力煤。

但澳洲矿商仍在继续生产，尽管利润率变得微乎其微、越来越多煤矿陷入亏损。印尼煤企在一定程度上也是如此。

中国的真实意图是，如果你想要对中国出口，要确保你的价格别太低而伤及中国矿业。

这听上去这有点违背常理，不过通过减少供应来提高煤价，实际上或许有助于中国进口增加。(完) (译文审校 张涛/郑茵/艾茂林)
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