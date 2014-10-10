《RUSSELL专栏》中国恢复煤炭关税，澳洲煤企须认清现实减少供应

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
中国恢复关税的决定相当明显地表示，中国不想在这轮调整中担当全部或较多的重任。
这意味着，煤炭生产国将不得不为限制供应负起更多责任。
成本较高的动力煤中很大一部分都已退出进口市场，比如来自北美的动力煤。
但澳洲矿商仍在继续生产，尽管利润率变得微乎其微、越来越多煤矿陷入亏损。印尼煤企在一定程度上也是如此。
中国的真实意图是，如果你想要对中国出口，要确保你的价格别太低而伤及中国矿业。
这听上去这有点违背常理，不过通过减少供应来提高煤价，实际上或许有助于中国进口增加。(完) (译文审校 张涛/郑茵/艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。