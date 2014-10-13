《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海10月13日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(10月13日-10月17日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,622.1亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 150 3个月 贴现国债 10/11-10/14 今年第六期贴现国债 财政部 280 10年 固息国债 10/16-10/20 今年第21期第一次续发 财政部 300 3/5年 储蓄国债 10/10-10/19 今年第九和第10期储蓄国债 国开行 120 3/5/10年 固息增发债 周一 第20、24和22期增发债 浙能电力 100 6年 可转债 周一 农发行 50 5年 固息金融债 周一 今年第45期新发债 50 3年 固息金融债 周一 今年第46期新发债 50 7年 固息增发债 周二 今年第42期增发债 进出口行 60 3年 固息增发债 周二 2013年第30期增发 进出口行 60 7年 固息增发债 周二 今年第62期增发 国电集团 60 1年 短期融资券 周二 中联重科 90 5年 中期票据 周三 中信证券 50 3个月 短期融资券 周三 北京国资 100 5年 中期票据 周四 经营管理中心 国开行 40 3年 固息金融债 周五 第25期新发债 140 5/7/10年 固息增发债 周五 第24、21和22期增发债 中国电力 130 3/5年 固息金融债 周五 财务公司 ======================================================================================= 3.国库现金定期存款到期 --------------------------------------------------------------------------------------- 期 数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2014年第四期 500 三个月 4/15 10/14 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 固息金融债 200 上周日 南方电网 超短融 50 周一 中石油集团 中期票据 100 周一 进出口行 固息金融债 50 周三 财政部 储蓄国债 150 周三 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 200 -- 200 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 暂无 ====================================================================================(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申