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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 12:19 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月13日

路透上海10月13日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(10月13日-10月17日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
    暂无
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,622.1亿元人民币，详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)        
    
    财政部     150     3个月      贴现国债      10/11-10/14      今年第六期贴现国债  
    财政部     280     10年       固息国债      10/16-10/20      今年第21期第一次续发
    财政部     300     3/5年      储蓄国债      10/10-10/19      今年第九和第10期储蓄国债
    国开行     120     3/5/10年   固息增发债      周一           第20、24和22期增发债
    浙能电力   100     6年        可转债          周一
    
    农发行     50      5年        固息金融债      周一           今年第45期新发债
               50      3年        固息金融债      周一           今年第46期新发债
               50      7年        固息增发债      周二           今年第42期增发债
    进出口行   60      3年        固息增发债      周二           2013年第30期增发
    进出口行   60      7年        固息增发债      周二           今年第62期增发    
    国电集团   60      1年        短期融资券      周二
    中联重科   90      5年        中期票据        周三
     
    中信证券   50     3个月       短期融资券      周三
    
    北京国资  100      5年        中期票据        周四
    经营管理中心
    国开行     40      3年        固息金融债      周五           第25期新发债
               140     5/7/10年   固息增发债      周五           第24、21和22期增发债
    中国电力   130    3/5年       固息金融债      周五
    财务公司
   =======================================================================================  
   3.国库现金定期存款到期
   ---------------------------------------------------------------------------------------
    期 数         金额(亿元)     期限     起息日    到期日
    
   2014年第四期      500        三个月     4/15      10/14
   ======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    农发行          固息金融债       200          上周日
    南方电网        超短融            50           周一
    中石油集团      中期票据         100           周一
    进出口行        固息金融债        50           周三
    财政部          储蓄国债         150           周三        
    
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       200           --          200        400
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
     暂无
    ====================================================================================(完)

 (整理 吴芳； 审校 李宏薇)
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