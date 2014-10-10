基金产业：PIMCO总回报基金9月减持美国政府债券，增加新兴市场曝险

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透10月9日 - 全球最大债券基金--PIMCO总回报债券基金9月略微减持美国政府相关证券，增加对新兴市场的投资敞口。
据周四稍晚太平洋投资管理公司(PIMCO)网站数据，PIMCO总回报债券基金9月对美国政府相关证券的敞口比重为38%，低于8月的41%。
美国政府相关证券可能包括名义和通胀保值债券、公债期货和期权、机构债、联邦存款保险公司(FDIC)担保和政府担保的公司债以及利率互换。
根据PIMCO网站，该基金9月对新兴市场敞口占其资产比重从8月时的9%提高至10%。
PIMCO总回报债券基金9月对抵押贷款和美国信贷的敞口比重均较8月持平，分别报20%和13%。该基金管理着2,016亿美元资产。
自该公司前首席投资长葛罗斯辞职后，PIMCO管理的资金大量流出，仅9月一个月就有235亿美元撤出PIMCO总回报债券基金。(完)
(编译 于春红; 审校 朱晓军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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