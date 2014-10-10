基金产业：PIMCO总回报基金9月减持美国政府债券，增加新兴市场曝险

路透10月9日 - 全球最大债券基金--PIMCO总回报债券基金9月略微减持美国政府相关证券，增加对新兴市场的投资敞口。

据周四稍晚太平洋投资管理公司(PIMCO)网站数据，PIMCO总回报债券基金9月对美国政府相关证券的敞口比重为38%，低于8月的41%。

美国政府相关证券可能包括名义和通胀保值债券、公债期货和期权、机构债、联邦存款保险公司(FDIC)担保和政府担保的公司债以及利率互换。

根据PIMCO网站，该基金9月对新兴市场敞口占其资产比重从8月时的9%提高至10%。

PIMCO总回报债券基金9月对抵押贷款和美国信贷的敞口比重均较8月持平，分别报20%和13%。该基金管理着2,016亿美元资产。

自该公司前首席投资长葛罗斯辞职后，PIMCO管理的资金大量流出，仅9月一个月就有235亿美元撤出PIMCO总回报债券基金。(完)