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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 10:42 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元承压，全球经济疑虑打击风险性资产

分析师称，他们预计澳元将盘旋在上周所及四年低点0.8642左右，新西兰元也将稍事喘息。之前澳元和新西兰元兑美元在过去几周受到沉重抛压。

“市场一直非常震荡。我想剧烈震荡走势之后会有一些盘整，”RBC驻香港资深外汇策略师Sue Trinh说。

“澳元近期低点约0.8640区域应存在支撑，新西兰元近期低点也是这样。这两个货币之前跌得非常快。”

新西兰元兑美元 一度跌至日低0.7852，之后削减跌幅至0.7877，日内几乎持平。新西兰元距离上周所及14个月低点0.7708仍不远。

海外交易时段出现的澳元卖压令本周稍早连续三天的升势终结。澳洲周四公布国内就业数据疲弱，亦打压澳元，不过由于出现重大修正，投资者仍不确定该数据的可靠性。

澳元兑美元本周有望再涨1%，之前从一周前所及数年低点反弹。

但投资者预计，由于全球商品价格持续疲弱，短期澳元升向0.9000美元水准有困难。商品是澳洲经济的出口创收来源。

分析师预计，澳洲央行在2016年前都不会升息，这种预期也令澳元承压。

短期技术支撑水准在200日移动均线切入位0.8761，最近低点0.8642也存在一些技术支撑。

新西兰元技术阻力位在0.7975美元，为7月中以来大幅跌势的23.6%回档位。(完)

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