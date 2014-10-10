《热点聚焦》摩根士丹利自己不出钱，建立私募股权业务主要靠客户资金

**寻找新资金**

摩根士丹利的商业银行和房地产投资业务在今年上半年总计实现5.59亿美元的净营收，较2013年上半年的4.98亿美元增长了12%。

在摩根士丹利庞大的整体收入中，这部门业务的贡献相对很小，在总营收中只占到3%的比例。

并且，该业务所归属的投资管理部门在摩根士丹利的三大业务支柱中也是最小的一块。在机构证券和财富管理所带来的营收中，该业务的贡献约为五分之一。此外，该业务的回报率和利润率是最高的，并且是在诸多部门中唯一一个已经达到了戈尔曼设定的减支目标。目前，该业务的主要任务就是尽可能的成长。

现年51岁的Gregory Fleming目前负责摩根士丹利的投资管理和财富管理业务，他设定的目标是旗下管理资产达到5,000亿美元。

“正如我一再强调的，在投资管理业务中最重要的衡量指标就是表现，”Fleming在今年2月份的一次会议上说道，“如果你取得良好表现，现有客户就会把更多资金交给你掌管，并且你还将通过商业银行和房地产投资部门获得更多新客户。”

摩根士丹利在追求新资金的同时也实现了良好表现。

根据市场研究机构Preqin的数据，摩根士丹利在私募股权领域的五支基金中，有四支都跻身表现最佳的25%之列，第五支基金表现进入26%-50%区间。这五支基金的整体回报表现也不俗，仅排在全球其他四支私募公司之后。

据熟悉情况的消息人士，摩根士丹利最新推出的一支全球私募股权基金的总回报高达27%。另外，该行推出的夹层信贷基金自创建算起，总体回报达到20%，这远超过平均表现水平。（完）