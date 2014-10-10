表格：英国8月全球商品贸易逆差90.99亿英镑，为4月以来最小逆差

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦10月10日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：
* 英国8月全球商品贸易逆差90.99亿英镑(路透调查预估为逆差96亿英镑)，为4月以来最小逆差。7月修正为逆差104.14亿英镑，为最高逆差纪录
* 英国8月对非欧盟国家贸易逆差为35.87亿英镑(路透调查预估为逆差40亿英镑)，7月修正为逆差47.55亿英镑
* 英国8月整体商品与服务贸易逆差19.17亿英镑，为3月以来最小逆差，7月修正后为逆差30.79亿
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
8月 7月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -9.099 -10.414 (-10.186) -9.6
出口 23.168 23.846 (23.999)
进口 32.267 34.260 (34.185)
对非欧盟贸易收支 -3.587 -4.755 (-4.345) -4.0
对欧盟28国贸易收支 -5.512 -5.659 (-5.841)
服务贸易收支 7.182 7.335 (6.838)
整体商品与服务贸易 -1.917 -3.079 (-3.348)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -8.155 -8.215 (-8.521) （完） (编译 高琦 审校 艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。