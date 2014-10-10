表格：英国8月全球商品贸易逆差90.99亿英镑，为4月以来最小逆差

路透伦敦10月10日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：

* 英国8月全球商品贸易逆差90.99亿英镑(路透调查预估为逆差96亿英镑)，为4月以来最小逆差。7月修正为逆差104.14亿英镑，为最高逆差纪录

* 英国8月对非欧盟国家贸易逆差为35.87亿英镑(路透调查预估为逆差40亿英镑)，7月修正为逆差47.55亿英镑

* 英国8月整体商品与服务贸易逆差19.17亿英镑，为3月以来最小逆差，7月修正后为逆差30.79亿

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

8月 7月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.099 -10.414 (-10.186) -9.6

出口 23.168 23.846 (23.999)

进口 32.267 34.260 (34.185)

对非欧盟贸易收支 -3.587 -4.755 (-4.345) -4.0

对欧盟28国贸易收支 -5.512 -5.659 (-5.841)

服务贸易收支 7.182 7.335 (6.838)

整体商品与服务贸易 -1.917 -3.079 (-3.348)

扣除石油及不稳定因素