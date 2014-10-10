版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 13:13 BJT

日本数据：9月消费者信心指数下滑至39.9，第二个月连降--政府调查

路透东京10月10日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，9月消费者信心连续第二个月下降，说明4月消费税上调的持久影响超出预期。

9月消费者信心指数由前月的41.2降为39.9。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。

日本政府下调对消费者信心的看法，指因其表现迟滞。

这项调查开始于1982年。一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

详细表格请点选内阁府官网：

here(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐