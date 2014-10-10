日本数据：9月消费者信心指数下滑至39.9，第二个月连降--政府调查

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京10月10日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，9月消费者信心连续第二个月下降，说明4月消费税上调的持久影响超出预期。
9月消费者信心指数由前月的41.2降为39.9。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。
日本政府下调对消费者信心的看法，指因其表现迟滞。
这项调查开始于1982年。一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。
详细表格请点选内阁府官网：
here(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。