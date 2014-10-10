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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 11:23 BJT

全球经济：日本财政大臣称全球经济继续温和复苏但各国增长步伐不一致

路透华盛顿10月10日 - 日本财政大臣麻生太郎周四表示，总体而言全球经济继续温和复苏，但各国增长步伐不一致。

麻生太郎说，“我认为20国集团(G20)一致认为，考虑到各国经济情况，采取全面的财政政策、货币政策和改革措施日益重要。”他是在华盛顿参加G20财长会议晚宴后向记者做出上述表示的。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
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