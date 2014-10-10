路透专访：欧元区核心国必须加大公共投资--欧盟执委会候任副主席

卡泰宁说：“当前经济强劲的国家，并不一定意味着将来也会强劲，所以需要关注增长、强化工业基础。”

“我们的观点是，有盈余的国家应该投资于未来，”他说，指出研发、基础设施是主要的投资领域。

卡泰宁表示，法国和意大利也需要加大公共投资，不过与德国不同，这两个国家不能仅仅靠增加借款来实现该目标，因其赤字和债务已经很高。

他认为这两个国家应该以不同的方式使用现有的预算内资金，“两国都应该优先考虑投资，”他说。

卡泰宁指出，到1月，欧盟执委会将公布一项单独的投资计划，将在三年内投资3,000亿欧元。