路透专访：欧元区核心国必须加大公共投资--欧盟执委会候任副主席

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
卡泰宁说：“当前经济强劲的国家，并不一定意味着将来也会强劲，所以需要关注增长、强化工业基础。”
“我们的观点是，有盈余的国家应该投资于未来，”他说，指出研发、基础设施是主要的投资领域。
卡泰宁表示，法国和意大利也需要加大公共投资，不过与德国不同，这两个国家不能仅仅靠增加借款来实现该目标，因其赤字和债务已经很高。
他认为这两个国家应该以不同的方式使用现有的预算内资金，“两国都应该优先考虑投资，”他说。
卡泰宁指出，到1月，欧盟执委会将公布一项单独的投资计划，将在三年内投资3,000亿欧元。
尽管欧盟没有现成的投资资金，但其计划使用其在欧洲投资银行以及欧盟预算内的很少一部分资金，作为种子资金，由此吸引更多的民间投资。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选