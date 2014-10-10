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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 11:09 BJT

韩国汇市：韩元上扬，受空头回补支撑

路透首尔10月10日 - 韩元 周五上扬，受空头回补支撑。因美联储最近公布的会议记录显现温和立场，之后投资者削减美元多头部位。

0230GMT，韩元兑美元 报1,072.7韩元，周三收报1,074.1点。

韩国金融市场周四因公共假日休市。

12月三年期公债期货 升8个基点报107.74.

0230GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,072.7 1,074.1

日圆/韩元 9.434/518 9.8526

韩国公债期货* 107.74 107.66

韩国综合股价指数 1,939.26 1,965.25 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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