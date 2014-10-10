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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 11:16 BJT

韩国股市：早盘下挫逾1%，跟随全球股市弱势

路透首尔10月10日 - 韩国股市周五早盘扩大跌幅，跟随全球股市大跌走势，此前德国出口数据疲软，令人担忧欧元区再陷衰退。

0230 GMT，韩国综合股价指数 跌1.32%至1,939.26点，为五个月盘中新低。

“美股达到如此高位，以至于投资者一见到不利信号就动辄获利了结，”友利投资证券市场分析师Lee Jae-hun称。

他表示，预计韩股将“温和反弹，假如第三季财报不会远逊于已经下调的预估。”

三星电子 下挫2%，SK海力士 大跌4%。

Daum Communications 重挫6%；STX Corp 暴跌15%至跌停。(完)
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