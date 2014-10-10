中国房地产：9月十大城市房价七个环比下跌，杭州跌幅最大--中指院

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京10月10日 - 中国指数研究院发布的2014年9月十大城市房地产价格指数，十大城市中，七个城市的综合指数（新房）环比下跌，其中杭州下跌2.16%，跌幅最大。
以下为中指院提供的报告全文：
十大城市中，七个城市的综合指数（新房）环比下跌，下跌城市数量较上月减少2个，杭州跌幅最大。2014年9月，环比来看，十大城市中，深圳、武汉及上海小幅上涨，其他城市环比下跌。其中杭州下跌2.16%，跌幅最大。同比来看，5个城市综合指数上涨，上涨城市个数较上月减少一个，北京仍为涨幅最大的城市，上涨3.75%。
十大城市中，八个城市的住宅指数（新房）环比下跌，下跌城市数量较上月增加1个，杭州跌幅最大。环比来看，8个城市下跌，杭州跌幅最大，为2.85%；深圳和武汉环比上涨，涨幅分别为0.75%、0.25%。同比来看，4个城市下跌，下跌城市个数较上月增加1个。北京上涨3.58%，涨幅最大，但较上月收窄3.43个百分点。
十大城市中，所有城市主城区二手住宅销售价格指数下跌，天津跌幅最大。环比来看，十大城市中，全部城市主城区二手住宅销售价格指数均下跌，天津跌幅最大，下跌1.25%。同比来看，十大城市中，除北京和杭州外，其余8个城市二手住宅销售价格指数均上涨，深圳上涨8.80%，涨幅居首。
十大城市中，八个城市住宅租赁价格指数环比下跌，武汉跌幅最大。环比来看，十大城市中，除天津和南京外，其余8个城市的住宅租赁价格指数均环比下跌，武汉下跌2.58%，跌幅最大。同比来看，十大城市中，除杭州、北京和深圳外，其他7个城市的住宅租赁价格指数上涨，武汉涨幅最大，达9.47%。
城市综合指数
环比来看，深圳、武汉及上海小幅上涨，其他城市下跌。2014年9月，十大城市中仅有深圳、武汉及上海的综合指数环比小幅上涨。具体来看，杭州跌幅为2.16%，跌幅最大；重庆下跌0.97%，位列其后；天津、成都、广州、北京和南京跌幅较小，在0.3%以内。深圳、武汉及上海小幅上涨，涨幅在0.5%以内。
同比来看，十大城市中五个城市综合指数上涨，较上月减少一个。2014年9月，天津同比由涨转跌，同比上涨的城市较上月减少一个。具体来看，杭州、重庆跌幅最大，分别为4.80%和3.61%；成都、广州跌幅扩大，分别为1.47%和1.21；天津跌幅在0.5%以内。上涨的城市中，北京为涨幅最大的城市，同比上涨3.75%，较上月涨幅收窄2.67个百分点；上海、武汉、南京的涨幅介于2%-3%之间；深圳涨幅最小，为0.65%。
环比来看，十大城市中八个城市的住宅指数下跌，杭州跌幅最大，深圳、武汉上涨。根据中国房地产指数系统对各城市新建住宅的全样本调查数据，9月十大城市中八个城市的住宅价格指数环比下跌，下跌城市数量较上月增加一个。具体来看，杭州跌幅最大，为2.85%；重庆下跌1.33%，位列第二；成都下跌0.82%；天津、上海、北京和广州的跌幅均在0.5%以内。深圳和武汉上涨，涨幅分别为0.75%和0.25%。
同比来看，十大城市中六个城市的住宅指数上涨，广州由涨转跌。2014年9月，十大城市中，杭州、重庆、成都、广州下跌，其他六个城市的住宅指数同比上涨。具体来看，北京同比涨幅收窄3.43个百分点至3.58%，涨幅仍最大；上海、南京、武汉和深圳的涨幅介于2%-3%之间。杭州同比下跌6.12%，跌幅最大；重庆、成都跌幅分别为2.71%和2.03%；广州跌幅最小，为0.79%。
主城区二手住宅销售价格指数：全部城市环比下跌，天津跌幅最大
环比来看，十大城市中所有城市主城区二手住宅销售价格指数下跌，天津跌幅最大。2014年9月，十大城市中，全部城市的二手住宅销售价格指数环比下跌。具体来看，南京和重庆分别下跌0.45%和0.48%；广州、武汉、深圳、上海和成都的跌幅介于0.5%-1%；杭州、北京和天津的跌幅超过1%，其中天津跌幅最大为1.25%。
同比来看，十大城市中八个城市主城区二手住宅销售价格指数上涨，深圳涨幅最大。2014年9月，十大城市中，除北京和杭州外，其他8个城市同比价格均上涨。具体来看，深圳、南京和天津涨幅较大，分别上涨8.80%、7.38%和6.82%，涨幅较上月分别收窄2.83%、2.16%和2.76%；武汉的涨幅为6.40%；重庆、上海和广州的涨幅介于4%-6%之间；成都的涨幅在0.84%。杭州下跌9.72%，跌幅较上月扩大2.29个百分点；北京下跌3.02%。
普通住宅租赁价格指数：八个城市环比下跌，武汉跌幅最大
环比来看，十大城市中八个城市的住宅租赁价格指数下跌，武汉跌幅最大。2014年9月，除天津和南京外，其余八个城市的住宅租赁价格指数均环比下跌。具体来看，天津是唯一上涨城市，涨幅为0.78%；南京租赁指数与上月持平。深圳跌幅最小为0.04%，重庆、广州、北京、上海、杭州和成都环比下跌，跌幅均不超过1%；武汉的跌幅最大，下跌2.58%。
同比来看，十大城市中七个城市的住宅租赁价格指数上涨，武汉涨幅最大。2014年9月，十大城市中，除杭州，北京和深圳外，其余七个城市的住宅租赁价格指数均同比上涨。具体来看，武汉涨幅最大，达9.47%；重庆位居第二，涨幅为7.24%；成都、南京和天津的涨幅介于5%-7%之间，分别为6.71%、5.65%和5.19%；广州和上海的涨幅均在2%以内。深圳、北京和杭州同比下跌，跌幅分别为0.68%、0.85%和7.31%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。