中国债市动态：现券整体趋稳仅长期国债稍弱，待下周经济数据陆续亮相

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海10月10日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势整体趋稳，只有10年国债表现稍弱，收益率也仅有1-2个基点(bp)小涨，IRS变动也相对有限；经历前两日弱势，现券短期技术性调整暂告段落，而下周起9月及三季度数据就将陆续亮相，将为市场提供进一步指引。
交易员认为，定向宽松政策如房贷调整等依旧在不断出招，但对实体经济的提振效果如何尚难言乐观，在经济未现明显起色前，货币政策还会保持偏宽松的基调，对现券后期走势仍可做乐观判断。
“就10年国债收益率有点上，其他变化不大，接下来看看三季度数据怎么样，总的来所还看慢牛吧。”上海一银行交易员称。
北京一银行交易员则谈到，李克强总理关于7.5%并非GDP增速底线的表态，一方面表明高层对经济增速下滑是有一定容忍度的，另外可能也预示着三季度经济数据不会太好。
他并认为，如果房贷政策近期对经济刺激效果不明显的话，未来进一步的定向宽松政策还会接踵而至，接下来还需密切关注经济数据，在没有回暖信号出现前，债市偏强的格局应能延续。
中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。
中国央行和银监会在国庆长假前夕下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。市场人士认为，房贷松绑旨在对楼市形成刺激，并维护财政金融稳定，但最终效果有待检验。
剩余期限约9.7年的固息国债140012券最新报价收益率 在4.025%/4.00%，上交易日尾盘为4.02%/3.99%。
国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.460元人民币，较上日结算价跌0.026元，或0.03%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。