中国债市动态：现券整体趋稳仅长期国债稍弱，待下周经济数据陆续亮相

路透上海10月10日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势整体趋稳，只有10年国债表现稍弱，收益率也仅有1-2个基点(bp)小涨，IRS变动也相对有限；经历前两日弱势，现券短期技术性调整暂告段落，而下周起9月及三季度数据就将陆续亮相，将为市场提供进一步指引。

交易员认为，定向宽松政策如房贷调整等依旧在不断出招，但对实体经济的提振效果如何尚难言乐观，在经济未现明显起色前，货币政策还会保持偏宽松的基调，对现券后期走势仍可做乐观判断。

“就10年国债收益率有点上，其他变化不大，接下来看看三季度数据怎么样，总的来所还看慢牛吧。”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员则谈到，李克强总理关于7.5%并非GDP增速底线的表态，一方面表明高层对经济增速下滑是有一定容忍度的，另外可能也预示着三季度经济数据不会太好。

他并认为，如果房贷政策近期对经济刺激效果不明显的话，未来进一步的定向宽松政策还会接踵而至，接下来还需密切关注经济数据，在没有回暖信号出现前，债市偏强的格局应能延续。

中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。

中国央行和银监会在国庆长假前夕下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。市场人士认为，房贷松绑旨在对楼市形成刺激，并维护财政金融稳定，但最终效果有待检验。

剩余期限约9.7年的固息国债140012券最新报价收益率 在4.025%/4.00%，上交易日尾盘为4.02%/3.99%。