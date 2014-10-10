更新版 2-中国汇市：人民币窄幅震荡后微收贬，后市多空存分歧或以稳为先

* 人民币随中间价微幅收贬

* 境外CNH价格走弱亦有带动

* 交易员称节后结汇盘偏多

* 本周累计回升0.14% (新增收盘报价和评论)

路透北京10月10日 - 中国人民币兑美元 周五微幅收贬，与中间价保持一致。境外CNH今天明显走贬，但进入四季度后境内市场结汇力道不减，结购汇力量相对均衡，价格变动亦不多。

交易员表示，从客盘上看，本周结汇盘偏多，降低了节后购汇盘的影响。节后包括银联购汇、油盘购汇均有表现，但来自企业的结汇力量势均力敌。市场对人民币后市走势看法存在分歧，监管层料以稳字为先，短期内双边窄幅波动的格局或将延续。

“这个时候，朝鲜局势不稳，央行希望人民币汇率稳定，不想看到人民币贬值。略微升值是可以接受的，只要不升破6.05，都是央行可以接受的。”一股份制行交易员说。

他并称，市场对下周一公布的中国贸易数据持乐观预期。短期看，人民币有升破6.13整数价位的动力。

最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。

接受调查的20位分析师调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%，当月贸易顺差料达410亿美元。

而招商证券宏观经济研究主管谢亚轩周五在电话会议中表示，预期未来人民币汇率走势偏弱，主因美联储加息预期或令美元走强，新兴市场国家货币将因此走弱，人民币亦难以例外。

全球汇市，美元周五小升，但或仍将以三个月来首度周线下滑来结束其创下纪录的连涨态势，此前美联储的政策制定者对美元的强势发出了警告。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1309 6.1305 -0.01% 中间价 6.1470 6.1461 -0.01% 成交额 127亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.28% (上限±2% 日高 日低

) 日内波动幅度(pips) 45 6.1300 6.1345 2014年来即期升贬值幅度 -1.26% 1年期美元/人民币掉期升水 1315

离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.2385/35 6.2275 CNH即期 6.1405/25 6.1382