更新版 2-中国汇市：人民币窄幅震荡后微收贬，后市多空存分歧或以稳为先

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 人民币随中间价微幅收贬
* 境外CNH价格走弱亦有带动
* 交易员称节后结汇盘偏多
* 本周累计回升0.14% (新增收盘报价和评论)
路透北京10月10日 - 中国人民币兑美元 周五微幅收贬，与中间价保持一致。境外CNH今天明显走贬，但进入四季度后境内市场结汇力道不减，结购汇力量相对均衡，价格变动亦不多。
交易员表示，从客盘上看，本周结汇盘偏多，降低了节后购汇盘的影响。节后包括银联购汇、油盘购汇均有表现，但来自企业的结汇力量势均力敌。市场对人民币后市走势看法存在分歧，监管层料以稳字为先，短期内双边窄幅波动的格局或将延续。
“这个时候，朝鲜局势不稳，央行希望人民币汇率稳定，不想看到人民币贬值。略微升值是可以接受的，只要不升破6.05，都是央行可以接受的。”一股份制行交易员说。
他并称，市场对下周一公布的中国贸易数据持乐观预期。短期看，人民币有升破6.13整数价位的动力。
最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。
接受调查的20位分析师调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%，当月贸易顺差料达410亿美元。
而招商证券宏观经济研究主管谢亚轩周五在电话会议中表示，预期未来人民币汇率走势偏弱，主因美联储加息预期或令美元走强，新兴市场国家货币将因此走弱，人民币亦难以例外。
全球汇市，美元周五小升，但或仍将以三个月来首度周线下滑来结束其创下纪录的连涨态势，此前美联储的政策制定者对美元的强势发出了警告。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1309 6.1305 -0.01% 中间价 6.1470 6.1461 -0.01% 成交额 127亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.28% (上限±2% 日高 日低
) 日内波动幅度(pips) 45 6.1300 6.1345 2014年来即期升贬值幅度 -1.26% 1年期美元/人民币掉期升水 1315
离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.2385/35 6.2275 CNH即期 6.1405/25 6.1382
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。