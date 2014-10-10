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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 11:53 BJT

美国个股：通用汽车称9月在中国汽车销量同比增15.2%

路透上海10月10日 - 通用汽车 周五宣布，该公司及其中国合资企业9月在中国汽车销量为319,936辆，较上年同期增长15.2%。

8月和7月的同比增幅分别为14.0%和12.7%。

今年前九个月的总销量是258万辆，较上年同期增长11.6%。

通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)4月曾在北京车展上表示，通用汽车计划于2014-2017年间在中国投资120亿美元，再建五个工厂以提高产能。(完) (编译 王洋; 审校 李爽)
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