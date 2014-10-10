路透基点：新加坡丰树产业获8.7亿元人民币贷款，用于上海房地产项目--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导称，新加坡丰树产业私人有限公司为上海一商业地产项目筹得一笔8.7亿元人民币(1.42亿美元)贷款，期限为117个月。
中国农业银行承贷3.48亿元人民币，担任代理行以及牵头行；中国建设银行和上海浦东发展银行分别承贷3.045亿和2.175亿。
这项贷款协议于9月19日签署，利率为中国人民银行基准利率的110%。
这笔贷款的借款方为丰树产业旗下上海翎丰房地产开发公司。
贷款将用于支持丰树产业三栋办公楼的建设，以及上海闵行区的多功能商业中心开发项目。
根据其网站介绍，丰树产业是一家以亚洲为中心的房地产开发、投资及资本管理公司，总部位于新加坡。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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