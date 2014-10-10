路透基点：新加坡丰树产业获8.7亿元人民币贷款，用于上海房地产项目--TRLPC

路透香港10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导称，新加坡丰树产业私人有限公司为上海一商业地产项目筹得一笔8.7亿元人民币(1.42亿美元)贷款，期限为117个月。

中国农业银行承贷3.48亿元人民币，担任代理行以及牵头行；中国建设银行和上海浦东发展银行分别承贷3.045亿和2.175亿。

这项贷款协议于9月19日签署，利率为中国人民银行基准利率的110%。

这笔贷款的借款方为丰树产业旗下上海翎丰房地产开发公司。

贷款将用于支持丰树产业三栋办公楼的建设，以及上海闵行区的多功能商业中心开发项目。

根据其网站介绍，丰树产业是一家以亚洲为中心的房地产开发、投资及资本管理公司，总部位于新加坡。(完)