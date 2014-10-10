新债招标：进出口行三年增发债收益率4.453%，七年4.7191%--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海10月10日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息增发债(剩余期限约两年)中标收益率为4.4530%，同时发行的七年期固息增发债中标收益率4.7191%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.10倍和1.96倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年期和七年期最新收益率为4.5649%和4.7558%。
今日新债为进出口行今年第65及66期债，其中三年期为2013年第30期 增发债，票面利率4.80%；七年品种为今年第62期 增发债，票面利率4.80%。
具体发行条款如下：
65期(2013年30期增发) 66期(第62期增发)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年增发(剩余期限约两年) 七年增发
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 2013年10月18日 9月23日
缴款日 10月14日 10月14日
分销期 10/10-10/14 10/10-10/14
上市日 10月20日 10月20日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
-----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。