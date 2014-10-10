新债招标：进出口行三年增发债收益率4.453%，七年4.7191%--业内人士

路透上海10月10日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息增发债(剩余期限约两年)中标收益率为4.4530%，同时发行的七年期固息增发债中标收益率4.7191%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.10倍和1.96倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年期和七年期最新收益率为4.5649%和4.7558%。

今日新债为进出口行今年第65及66期债，其中三年期为2013年第30期 增发债，票面利率4.80%；七年品种为今年第62期 增发债，票面利率4.80%。

具体发行条款如下：

65期(2013年30期增发) 66期(第62期增发)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年增发(剩余期限约两年) 七年增发

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 2013年10月18日 9月23日

缴款日 10月14日 10月14日

分销期 10/10-10/14 10/10-10/14

上市日 10月20日 10月20日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%