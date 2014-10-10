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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 12:29 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲盘持稳，未见回升

0400GMT

* 澳元/美元持稳于0.8760，亚洲盘中未见回升

* 这将成为今日稍晚海外市场可再度抛售的讯号

* 中国恢复煤炭进口税又是一大利空

* 美国原油期货价格过去24小时暴跌近6.0%，增添空头气氛

* 煤炭、铁矿石、以及当前的原油都面临供给过剩的庞大压力

* 澳元/美元支撑料在0.8725/35，上档卖压聚集在0.8800

(完)

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(编译 张明钧; 审校 白云)
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