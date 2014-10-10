《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月8日-10日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元 当周累计微幅升值0.14%。周内交投情况较节前趋稳，整体呈 现窄幅震荡态势。交易员称，从客盘上看结汇盘居多，抵消了国庆节后银联与油盘购汇的影 响。当前国际政经信号杂乱，估计监管层维稳意图较强，汇率窄幅波动可能性偏大。此外市 场也在密切关注下周一将公布的9月份贸易数据。 公开市场操作: --四季度伊始，中国央行公开市场延续量价稳定的正回购操作，不过受到期资金量攀升扰 动，当周转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待 检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。 他们并表示，近期正回购操作对资金面的影响一般，对流动性总量亦仅是微调节效果， 滚动进行更多是通过价格对货币市场等提供一定指引。 债市: --银行间债市当周现券收益率小幅反弹后趋稳。交易员表示，继前期现券收益率累积一定 跌幅之后，债市存在技术性调整必要；同时，国庆长假前夕出台的房贷放松政策，一度令部 分机构对宏观经济悲观预期有所改观，现券稍承压。但多数机构认为债市整体偏强格局仍存 ，随着9月宏观经济数据公布在即，机构观望情绪渐浓，市场走势暂回稳。 票据: --中国票据市场当周转贴利率下行，市场交投也渐恢复正常。交易员称，若资金面不发生 大的变化，下周票据价格仍有续跌可能，惟受长期资金利率限制，空间料有限。 股市: --中国股市沪综指 当周累计上涨0.45%。本周短短三个交易日市场先涨后跌，截至 周四大盘八连涨并创下近20个月新高，但市场震荡亦有所加剧。分析师指出，10月份沪港通 将正式落地，中共十八届四中全会也将召开，因诸多利好因素均已兑现，近期还需注意国际 市场与地缘政治的影响，料后市反复震荡可能性增加。 期市: --当周沪金小幅走弱0.06%。国庆节期间，受美元指数强势走高及美国经济指标向好的影 响，国际贵金属弱势震荡。尽管周中因美联储会议记录对通胀的立场偏温和，提振国际金价 ，沪金亦一度跟随涨至两周新高，但受美元指数强劲表现，金价受到制约，中期金价亦料弱 势运行为主，沪金主力合约 周五收报243元/克。 --当周沪铜下跌1.7%，周五并创近四个月收盘新低。受美元走强及中国增长忧虑影响，周 初国际铜价仍在五个月低点徘徊，但周中美元创一年来最大单日跌幅，适度缓解商品压力。 而中期看，重心有呈逐渐下移的趋势，因季节性淡季、中国经济增速放缓、铜精矿供应充足 等因素影响，沪铜四季度振荡寻底的可能性较大。沪铜主力合约 周五收报47,240元 /吨。(完) (整理 吴芳/李宏薇/李文科/倪蔚丹; 审校 张喜良)