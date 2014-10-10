《中国企业债发行日程表》--10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *德兴市城市 8 7 10/16簿记建档 上限8.98% AA- 10/17-10/21 兴业证券 建设经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 上限7.89% AA 10/17-10/23 中航证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 天瑞集团 15 7 10/15簿记建档 -- AA 9/29-10/10 华西证券
(第3和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(公司法定代表人等以个人全部财产提供担保) ========================================================================================= 福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 上限8.50% AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) ========================================================================================= 北京保障房 25 15 10/14簿记建档 上限5.99% AAA 10/15-10/17 海通证券 建设投资中心 (第5和第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 福鼎城投 10 7 10/15簿记建档 上限8.19% AA- 10/16-10/20 中银国际证券
(第3-7年末每年还20%本金/发行人以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 福建省投资 15 7 10/15簿记建档 上限5.79% AAA 10/16-10/20 兴业证券 开发集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 -- AA- 10/17-10/23 国信证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 柳州市城市 10 3 10/15簿记建档 上限6.54% AA 10/16-10/17 民生银行 投资建设发展 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 边竞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。